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Tafsir: Al-Qámar 54:30
Al-Qámar
30
54:30
فكيف كان عذابي ونذر ٣٠
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٠
فَكَيۡفَ
ﱐ
كَانَ
ﱑ
عَذَابِي
ﱒ
وَنُذُرِ
ﱓ
٣٠
ﱔ
¡Y qué severos fueron Mi castigo y Mi advertencia!
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
basi ilikuwa vipi nilivyowaadhibu kwa ukafiri wao na nilivyowaonya waliowaasi Mitume wangu? Hakika hiyo ilikuwa adhabu kubwa yenye uchungu.