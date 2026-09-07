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Tafsir: Al-Qámar 54:30
Al-Qámar
30
54:30
فكيف كان عذابي ونذر ٣٠
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٠
فَكَيۡفَ
ﱐ
كَانَ
ﱑ
عَذَابِي
ﱒ
وَنُذُرِ
ﱓ
٣٠
ﱔ
¡Y qué severos fueron Mi castigo y Mi advertencia!
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Tafsir Ahsanul Bayaan
সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!