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Tafsir: Al-Qámar 54:29
Al-Qámar
29
54:29
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٢٩
فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ٢٩
فَنَادَوۡاْ
ﱋ
صَاحِبَهُمۡ
ﱌ
فَتَعَاطَىٰ
ﱍ
فَعَقَرَ
ﱎ
٢٩
ﱏ
Pero ellos llamaron a uno de sus compañeros, quien la mató.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَنَادَوۡا۟ صَاحِبَهُمۡ﴾ قِدَارًا لِيَقْتُلهَا ﴿فَتَعَاطَىٰ﴾ تَنَاوَلَ السَّيْف ﴿فَعَقَرَ ٢٩﴾ بِهِ النَّاقَة أَيْ قَتَلَهَا مُوَافَقَة لَهُمْ