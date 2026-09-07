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Tafsir: Al-Qámar 54:29
Al-Qámar
29
54:29
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٢٩
فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ٢٩
فَنَادَوۡاْ
ﱋ
صَاحِبَهُمۡ
ﱌ
فَتَعَاطَىٰ
ﱍ
فَعَقَرَ
ﱎ
٢٩
ﱏ
Pero ellos llamaron a uno de sus compañeros, quien la mató.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ }
الذي باشر عقرها، الذي هو أشقى القبيلة
{ فَتَعَاطَى }
أي: انقاد لما أمروه به من عقرها
{ فَعَقَرَ }