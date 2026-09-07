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Tafsir: Al-Qámar 54:28
Al-Qámar
28
54:28
ونبيهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ٢٨
وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍۢ مُّحْتَضَرٌۭ ٢٨
وَنَبِّئۡهُمۡ
ﱁ
أَنَّ
ﱂ
ٱلۡمَآءَ
ﱃ
قِسۡمَةُۢ
ﱄ
بَيۡنَهُمۡۖ
ﱅﱆ
كُلُّ
ﱇ
شِرۡبٖ
ﱈ
مُّحۡتَضَرٞ
ﱉ
٢٨
ﱊ
e infórmales que el agua debe compartirse[1], y que deberán respetar su turno”.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ }
أي: وأخبرهم أن الماء أي: موردهم الذي يستعذبونه، قسمة بينهم وبين الناقة، لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم،
{ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ }
أي: يحضره من كان قسمته، ويحظر على من ليس بقسمة له.