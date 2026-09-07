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Tafsir: Al-Qámar 54:27
Al-Qámar
27
54:27
انا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ٢٧
إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةًۭ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ٢٧
إِنَّا
ﳚ
مُرۡسِلُواْ
ﳛ
ٱلنَّاقَةِ
ﳜ
فِتۡنَةٗ
ﳝ
لَّهُمۡ
ﳞ
فَٱرۡتَقِبۡهُمۡ
ﳟ
وَٱصۡطَبِرۡ
ﳠ
٢٧
ﳡ
Les envié la camella[1] como una prueba: “Obsérvalos y ten paciencia[2],
1
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العربية
Al-Sa'di
Аллах послал им чудесную верблюдицу, которая давала им столько молока, что его хватало, чтобы напоить целый народ. Господь явил самудянам это величайшее знамение, чтобы испытать их. О Салих! Терпеливо продолжай увещевать их и жди. Быть может, они уверуют в тебя. А если нет, то дождись того дня, когда Аллах расправится с ними.