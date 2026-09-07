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Tafsir: Al-Qámar 54:26
Al-Qámar
26
54:26
سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ٢٦
سَيَعْلَمُونَ غَدًۭا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٦
سَيَعۡلَمُونَ
ﳔ
غَدٗا
ﳕ
مَّنِ
ﳖ
ٱلۡكَذَّابُ
ﳗ
ٱلۡأَشِرُ
ﳘ
٢٦
ﳙ
¡Pero ya sabrán mañana quién es el verdadero mentiroso arrogante!
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Al-Sa'di
Неужели из всех нас Аллах почтил откровением только одного Салиха? За что Аллах так возвысил его над нами? Неверующие позволили себе воспротивиться воле Аллаха и открыто выражать недовольство Его решением. Во все времена они прибегали к этому, дабы помешать посланникам Аллаха проповедовать истинную религию. Но Всевышний опроверг их заявления устами своих избранников, которые отвечали им: «Мы - такие же люди, как и вы. Однако Аллах одаряет Своей милостью того из Своих рабов, кого пожелает» (14:11). Господь почтил посланников благородным нравом и совершенными качествами, благодаря чему они удостоились права получать Его откровения и доносить до людей Его послания. Руководствуясь божественной мудростью и чувством сострадания к Своим творениям, Аллах отправил к ним посланников из числа людей. Если бы пророками были ангелы, то люди оказались бы не в состоянии брать с них пример, да и Сам Аллах не стал бы медлить с наказанием неверующих. Но самудяне не могли уразуметь этого, и поэтому они отвергли Салиха и приняли ужасное, несправедливое решение. Они нарекли пророка надменным и злостным лжецом. Да осрамит их Аллах! Как безрассудны и несправедливы были эти нечестивцы, осмелившиеся сказать такие отвратительные слова одному из самых искренних и правдивых людей на земле! Они перешли все границы дозволенного, и Аллах решил подвергнуть их мучительному наказанию.