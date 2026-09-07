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Tafsir: Al-Qámar 54:26
Al-Qámar
26
54:26
سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ٢٦
سَيَعْلَمُونَ غَدًۭا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٦
سَيَعۡلَمُونَ
ﳔ
غَدٗا
ﳕ
مَّنِ
ﳖ
ٱلۡكَذَّابُ
ﳗ
ٱلۡأَشِرُ
ﳘ
٢٦
ﳙ
¡Pero ya sabrán mañana quién es el verdadero mentiroso arrogante!
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 54:25 hasta 54:26
أأُنزل عليه الوحي وخُصَّ بالنبوة مِن بيننا، وهو واحد منا؟ بل هو كثير الكذب والتجبر. سَيَرون عند نزول العذاب بهم في الدنيا ويوم القيامة مَنِ الكذاب المتجبر؟