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Tafsir: Al-Qámar 54:26
Al-Qámar
26
54:26
سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ٢٦
سَيَعْلَمُونَ غَدًۭا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٦
سَيَعۡلَمُونَ
ﳔ
غَدٗا
ﳕ
مَّنِ
ﳖ
ٱلۡكَذَّابُ
ﳗ
ٱلۡأَشِرُ
ﳘ
٢٦
ﳙ
¡Pero ya sabrán mañana quién es el verdadero mentiroso arrogante!
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Tafsir Ibn Kathir
هذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد.