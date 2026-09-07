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Tafsir: Al-Qámar 54:25
Al-Qámar
25
54:25
االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر ٢٥
أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌۭ ٢٥
أَءُلۡقِيَ
ﳊ
ٱلذِّكۡرُ
ﳋ
عَلَيۡهِ
ﳌ
مِنۢ
ﳍ
بَيۡنِنَا
ﳎ
بَلۡ
ﳏ
هُوَ
ﳐ
كَذَّابٌ
ﳑ
أَشِرٞ
ﳒ
٢٥
ﳓ
¿Por qué le habría sido concedido el Mensaje solo a él de entre todos nosotros? Es un mentiroso arrogante”.
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[
أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (٢٥)
] وتیان: ئایا لەناو ئێمەدا ئەو هەڵبژێردراوە كە وەحی بۆ بێ, بەڵكو ئەو شایانى نییەو كەسێكە زۆر درۆزن و زۆر لووتبەرزو خۆبەگەورەزانە.