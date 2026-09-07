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Tafsir: Al-Qámar 54:25
Al-Qámar
25
54:25
االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر ٢٥
أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌۭ ٢٥
أَءُلۡقِيَ
ﳊ
ٱلذِّكۡرُ
ﳋ
عَلَيۡهِ
ﳌ
مِنۢ
ﳍ
بَيۡنِنَا
ﳎ
بَلۡ
ﳏ
هُوَ
ﳐ
كَذَّابٌ
ﳑ
أَشِرٞ
ﳒ
٢٥
ﳓ
¿Por qué le habría sido concedido el Mensaje solo a él de entre todos nosotros? Es un mentiroso arrogante”.
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Tafseer Jalalayn
﴿أَءُلۡقِیَ﴾ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيل الثَّانِيَة وَإِدْخَال أَلِف بَيْنهمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَتَرْكه ﴿ٱلذِّكۡرُ﴾ الْوَحْي ﴿عَلَیۡهِ مِنۢ بَیۡنِنَا﴾ أَيْ لَمْ يُوحَ إلَيْهِ ﴿بَلۡ هُوَ كَذَّابٌ﴾ فِي قَوْله إنَّهُ أُوحِيَ إلَيْهِ ما ذكر ﴿أَشِرࣱ ٢٥﴾ متكبر بطر