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Tafsir: Al-Qámar 54:25
Al-Qámar
25
54:25
االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر ٢٥
أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌۭ ٢٥
أَءُلۡقِيَ
ﳊ
ٱلذِّكۡرُ
ﳋ
عَلَيۡهِ
ﳌ
مِنۢ
ﳍ
بَيۡنِنَا
ﳎ
بَلۡ
ﳏ
هُوَ
ﳐ
كَذَّابٌ
ﳑ
أَشِرٞ
ﳒ
٢٥
ﳓ
¿Por qué le habría sido concedido el Mensaje solo a él de entre todos nosotros? Es un mentiroso arrogante”.
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : أؤلقي الذكر عليه من بيننا أي خصص بالرسالة من بين آل ثمود وفيهم من هو أكثر مالا وأحسن حالا ؟ ! وهو استفهام معناه الإنكار .بل هو كذاب أشر أي ليس كما يدعيه وإنما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبر علينا من غير استحقاق . والأشر المرح والتجبر والنشاط . يقال : فرس أشر إذا كان مرحا نشيطا ، قال امرؤ القيس يصف كلبا :فيدركنا فغم داجن سميع بصير طلوب نكرألص الضروس حني الضلوع تبوع أريب نشيط أشروقيل : أشر بطر . والأشر البطر ; قال الشاعر :أشرتم بلبس الخز لما لبستم ومن قبل ما تدرون من فتح القرىوقد أشر بالكسر يأشر أشرا فهو أشر وأشران ، وقوم أشارى مثل سكران وسكارى ; قال الشاعر :وخلت وعولا أشارى بها وقد أزهف الطعن أبطالهاوقيل : إنه المتعدي إلى منزلة لا يستحقها ; والمعنى واحد . وقال ابن زيد وعبد الرحمن بن حماد : الأشر الذي لا يبالي ما قال . وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة " أشر " بفتح الشين وتشديد الراء يعني به أشرنا وأخبثنا .