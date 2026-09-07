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Tafsir: Al-Qámar 54:24
Al-Qámar
24
54:24
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤
فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًۭا مِّنَّا وَٰحِدًۭا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّفِى ضَلَـٰلٍۢ وَسُعُرٍ ٢٤
فَقَالُوٓاْ
ﲿ
أَبَشَرٗا
ﳀ
مِّنَّا
ﳁ
وَٰحِدٗا
ﳂ
نَّتَّبِعُهُۥٓ
ﳃ
إِنَّآ
ﳄ
إِذٗا
ﳅ
لَّفِي
ﳆ
ضَلَٰلٖ
ﳇ
وَسُعُرٍ
ﳈ
٢٤
ﳉ
Dijeron: “¿Acaso vamos a seguir a un ser humano igual a nosotros? Si lo hiciéramos, estaríamos extraviados y delirantes.
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