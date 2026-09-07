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Tafsir: Al-Qámar 54:23
Al-Qámar
23
54:23
كذبت ثمود بالنذر ٢٣
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٢٣
كَذَّبَتۡ
ﲻ
ثَمُودُ
ﲼ
بِٱلنُّذُرِ
ﲽ
٢٣
ﲾ
El pueblo de Zamud desmintió las advertencias[1].
1
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.