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Tafsir: Al-Qámar 54:23
Al-Qámar
23
54:23
كذبت ثمود بالنذر ٢٣
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٢٣
كَذَّبَتۡ
ﲻ
ثَمُودُ
ﲼ
بِٱلنُّذُرِ
ﲽ
٢٣
ﲾ
El pueblo de Zamud desmintió las advertencias[1].
1
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Al-Sa'di
Самудяне проживали в местечке Хиджр. Это было известное племя, к которому Всевышний отправил пророка Салиха, который призвал их искренне поклоняться одному Аллаху и страшиться Его наказания. Однако соплеменники воспротивились Салиху.