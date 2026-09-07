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Tafsir: Al-Qámar 54:22
Al-Qámar
22
54:22
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٢٢
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ٢٢
وَلَقَدۡ
ﲳ
يَسَّرۡنَا
ﲴ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﲵ
لِلذِّكۡرِ
ﲶ
فَهَلۡ
ﲷ
مِن
ﲸ
مُّدَّكِرٖ
ﲹ
٢٢
ﲺ
He hecho el Corán fácil de entender y memorizar. Pero, ¿habrá alguien que lo reflexione?
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний повторил это аят из милости и сострадания к Своим рабам, дабы призвать их к тому, что принесет им пользу при жизни на земле и после смерти.