Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qámar 54:21
Al-Qámar
21
54:21
فكيف كان عذابي ونذر ٢١
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ٢١
فَكَيۡفَ
ﲮ
كَانَ
ﲯ
عَذَابِي
ﲰ
وَنُذُرِ
ﲱ
٢١
ﲲ
¡Qué severos fueron Mi castigo y Mi advertencia!
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
অতএব কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও ভীতিপ্রদর্শন !