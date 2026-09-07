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Tafsir: Al-Qámar 54:20
Al-Qámar
20
54:20
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ٢٠
تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ ٢٠
تَنزِعُ
ﲧ
ٱلنَّاسَ
ﲨ
كَأَنَّهُمۡ
ﲩ
أَعۡجَازُ
ﲪ
نَخۡلٖ
ﲫ
مُّنقَعِرٖ
ﲬ
٢٠
ﲭ
que levantaba a la gente como si fueran troncos de palmeras arrancados de raíz.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
তা মানুষকে উৎখাত করেছিল যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ড।