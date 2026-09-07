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Tafsir: Al-Qámar 54:2
Al-Qámar
2
54:2
وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ٢
وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةًۭ يُعْرِضُوا۟ وَيَقُولُوا۟ سِحْرٌۭ مُّسْتَمِرٌّۭ ٢
وَإِن
ﲣ
يَرَوۡاْ
ﲤ
ءَايَةٗ
ﲥ
يُعۡرِضُواْ
ﲦ
وَيَقُولُواْ
ﲧ
سِحۡرٞ
ﲨ
مُّسۡتَمِرّٞ
ﲩ
٢
ﲪ
Pero cuando contemplaron el signo, se rehusaron a creer y dijeron: “Esto es un hechizo persistente”.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (٢)
] وە كاتێك كە بەڵگەو موعجیزەیەكیش ببینن لە جیاتی ئەوەی ئیمان بێنن پشت ئەكەن لە ئیمان هێنان، وە ئەڵێن: ئەمە جادووكردنێكی بەردەوامە، یان بەهێز بوو, یاخود جادووكردنێكی پووچەڵ و لەناوچوو بوو.