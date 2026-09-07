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Tafsir: Al-Qámar 54:2
Al-Qámar
2
54:2
وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ٢
وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةًۭ يُعْرِضُوا۟ وَيَقُولُوا۟ سِحْرٌۭ مُّسْتَمِرٌّۭ ٢
وَإِن
ﲣ
يَرَوۡاْ
ﲤ
ءَايَةٗ
ﲥ
يُعۡرِضُواْ
ﲦ
وَيَقُولُواْ
ﲧ
سِحۡرٞ
ﲨ
مُّسۡتَمِرّٞ
ﲩ
٢
ﲪ
Pero cuando contemplaron el signo, se rehusaron a creer y dijeron: “Esto es un hechizo persistente”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na washirikina wakiiona dalili na ushahidi juu ya ukweli wa Mtume Muhammad, rehema ya Mwenyezi Mungu na amani zimshukie, wanakataa kuziamini na kuzisadiki hali ya kukanusha na kupinga, na wanasema baada ya dalili kujitokeza, «Huu ni uchawi wenye ubatilifu na wenye kuondoka na kupotea usiokuwa na sifa ya kudumu.