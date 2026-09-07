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Tafsir: Al-Qámar 54:19
Al-Qámar
19
54:19
انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ١٩
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِى يَوْمِ نَحْسٍۢ مُّسْتَمِرٍّۢ ١٩
إِنَّآ
ﲝ
أَرۡسَلۡنَا
ﲞ
عَلَيۡهِمۡ
ﲟ
رِيحٗا
ﲠ
صَرۡصَرٗا
ﲡ
فِي
ﲢ
يَوۡمِ
ﲣ
نَحۡسٖ
ﲤ
مُّسۡتَمِرّٖ
ﲥ
١٩
ﲦ
Envié sobre ellos un viento glacial y tempestuoso en un día interminable,
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السعدي Al-Sa'di
فأرسل الله عليهم
{ رِيحًا صَرْصَرًا }
أي: شديدة جدا،
{ فِي يَوْمِ نَحْسٍ }
أي: شديد العذاب والشقاء عليهم،
{ مُسْتَمِرٍّ }
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما.