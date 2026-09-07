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Tafsir: Al-Qámar 54:19
Al-Qámar
19
54:19
انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ١٩
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِى يَوْمِ نَحْسٍۢ مُّسْتَمِرٍّۢ ١٩
إِنَّآ
ﲝ
أَرۡسَلۡنَا
ﲞ
عَلَيۡهِمۡ
ﲟ
رِيحٗا
ﲠ
صَرۡصَرٗا
ﲡ
فِي
ﲢ
يَوۡمِ
ﲣ
نَحۡسٖ
ﲤ
مُّسۡتَمِرّٖ
ﲥ
١٩
ﲦ
Envié sobre ellos un viento glacial y tempestuoso en un día interminable,
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Al-Qurtubi
إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي شديدة البرد ; قاله قتادة والضحاك . وقيل : شديدة الصوت . وقد مضى في ( حم السجدة ) .في يوم نحس مستمر أي في يوم كان مشئوما عليهم . وقال ابن عباس : أي في يوم كانوا يتشاءمون به . الزجاج : قيل في يوم أربعاء . ابن عباس : كان آخر أربعاء في الشهر أفنى صغيرهم وكبيرهم . وقرأ هارون الأعور " نحس " بكسر الحاء وقد مضى القول فيه في فصلت في أيام نحسات . و في يوم نحس مستمر أي دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه ، واستمر عليهم فيه العذاب إلى الهلاك . وقيل : استمر بهم إلى نار جهنم . وقال الضحاك : كان مرا عليهم . وكذا حكى الكسائي أن قوما قالوا هو من المرارة ; يقال : مر الشيء وأمر أي كان كالشيء المر تكرهه النفوس . وقد قال : فذوقوا والذي يذاق قد يكون مرا . وقد قيل : هو من المرة بمعنى القوة . أي في يوم نحس مستمر مستحكم الشؤم كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق نقضه . فإن قيل : فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء ؟ وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له فيه فيما بين الظهر والعصر . وقد مضى في ( البقرة ) حديث جابر بذلك . فالجواب - والله أعلم - ما جاء في خبر يرويه مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أتاني جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد وقال : يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه نحس على الصالحين ، بل أراد أنه نحس على الفجار والمفسدين ; كما كانت الأيام النحسات المذكورة في القرآن نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم والمؤمنين به منهم ، وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل [ ص: 125 ] الظالم من أول يوم الأربعاء إلى أن تزول الشمس ، فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة استجيب دعاء المظلوم عليه ، فكان اليوم نحسا على الظالم ; ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على الكفار ، وقول جابر في حديثه : " لم ينزل بي أمر غليظ " إشارة إلى هذا . والله أعلم .