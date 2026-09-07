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Tafsir: Al-Qámar 54:18
Al-Qámar
18
54:18
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ١٨
كَذَّبَتْ عَادٌۭ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٨
كَذَّبَتۡ
ﲖ
عَادٞ
ﲗ
فَكَيۡفَ
ﲘ
كَانَ
ﲙ
عَذَابِي
ﲚ
وَنُذُرِ
ﲛ
١٨
ﲜ
[En la antigüedad] el pueblo de ‘Ad se negó a creer, ¡y qué severos fueron Mi castigo y Mi advertencia!
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
‘আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী !