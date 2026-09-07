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Tafsir: Al-Qámar 54:17
Al-Qámar
17
54:17
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ١٧
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٧
وَلَقَدۡ
ﲎ
يَسَّرۡنَا
ﲏ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﲐ
لِلذِّكۡرِ
ﲑ
فَهَلۡ
ﲒ
مِن
ﲓ
مُّدَّكِرٖ
ﲔ
١٧
ﲕ
He hecho el Corán fácil de comprender y memorizar. Pero, ¿habrá alguien que reflexione?
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwa hakika tumeyasahilisha matamko ya Qur’ani ili isomwe na ihifadhiwe, na pia maana yake ili ieleweke na izingatiwe. Je kuna mwenye kuwaidhika nayo? Katika aya hii na mfano wake katika hii Sura kuna kuhimiza kusoma Qur’ani kwa wingi, kujifunza na kuifundisha.