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Tafsir: Al-Qámar 54:16
Al-Qámar
16
54:16
فكيف كان عذابي ونذر ١٦
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٦
فَكَيۡفَ
ﲉ
كَانَ
ﲊ
عَذَابِي
ﲋ
وَنُذُرِ
ﲌ
١٦
ﲍ
¡Qué severos fueron Mi castigo y Mi advertencia!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.