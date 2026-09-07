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Tafsir: Al-Qámar 54:16
Al-Qámar
16
54:16
فكيف كان عذابي ونذر ١٦
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٦
فَكَيۡفَ
ﲉ
كَانَ
ﲊ
عَذَابِي
ﲋ
وَنُذُرِ
ﲌ
١٦
ﲍ
¡Qué severos fueron Mi castigo y Mi advertencia!
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 54:15 hasta 54:16
ولقد أبقينا قصة نوح مع قومه عبرة ودليلا على قدرتنا لمن بعد نوح؛ ليعتبروا ويتعظوا بما حلَّ بهذه الأمة التي كفرت بربها، فهل من متعظ يتعظ؟ فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي وكذب رسلي، ولم يتعظ بما جاءت به؟ إنه كان عظيمًا مؤلمًا.