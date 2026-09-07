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Tafsir: Al-Qámar 54:15
Al-Qámar
15
54:15
ولقد تركناها اية فهل من مدكر ١٥
وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٥
وَلَقَد
ﲂ
تَّرَكۡنَٰهَآ
ﲃ
ءَايَةٗ
ﲄ
فَهَلۡ
ﲅ
مِن
ﲆ
مُّدَّكِرٖ
ﲇ
١٥
ﲈ
Hice que la embarcación se preservara para que fuera un signo. Pero, ¿habrá alguien que reflexione?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٥)
] وە ئەم كەشتیەمان تا ماوەیەك هێشتەوەو خەڵك بینیان تا ببێتە پەندو ئامۆژگاری بۆ كەسانێك كە پەندو ئامۆژگاری لێ وەرگرن و دەست لە خراپەو تاوان هەڵگرن، یاخود كەشتیمان لەناو ئێوەدا هێشتەوە كە بەڵگەیە لەسەر تاك و تەنهایى و تواناو دەسەڵاتى خواى گەورە ئایا كەس هەیە پەندو ئامۆژگارى وەربگرێت .