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Tafsir: Al-Qámar 54:15
Al-Qámar
15
54:15
ولقد تركناها اية فهل من مدكر ١٥
وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٥
وَلَقَد
ﲂ
تَّرَكۡنَٰهَآ
ﲃ
ءَايَةٗ
ﲄ
فَهَلۡ
ﲅ
مِن
ﲆ
مُّدَّكِرٖ
ﲇ
١٥
ﲈ
Hice que la embarcación se preservara para que fuera un signo. Pero, ¿habrá alguien que reflexione?
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa hakika tulikibakisha kisa cha Nūḥ pamoja na watu wake kiwe ni mazingatio na dalili ya uweza wetu kwa walio baada ya Nūḥ, ili wazingatie na wawaidhike kwa lililowapata ummah huu uliokanusha Mtume wao,