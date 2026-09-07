Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qámar 54:13
Al-Qámar
13
54:13
وحملناه على ذات الواح ودسر ١٣
وَحَمَلْنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍۢ وَدُسُرٍۢ ١٣
وَحَمَلۡنَٰهُ
ﱵ
عَلَىٰ
ﱶ
ذَاتِ
ﱷ
أَلۡوَٰحٖ
ﱸ
وَدُسُرٖ
ﱹ
١٣
ﱺ
Pero a él lo transporté en una embarcación construida con tablas y clavos,
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ }
أي: ونجينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسر أي: المسامير
[التي]
قد سمرت
[بها]
ألواحها وشد بها أسرها