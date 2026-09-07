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Tafsir: Al-Qámar 54:12
Al-Qámar
12
54:12
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ١٢
وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًۭا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍۢ قَدْ قُدِرَ ١٢
وَفَجَّرۡنَا
ﱫ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱬ
عُيُونٗا
ﱭ
فَٱلۡتَقَى
ﱮ
ٱلۡمَآءُ
ﱯ
عَلَىٰٓ
ﱰ
أَمۡرٖ
ﱱ
قَدۡ
ﱲ
قُدِرَ
ﱳ
١٢
ﱴ
también hice brotar agua de la tierra y se encontraron las aguas[1], por un mandato que había sido decretado.
1
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[
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا
] وە هەر هەموو زەویشمان تەقاندەوە وەكو كانی تەقایەوەو ئاوی لێ دەرچوو، تەنانەت تەنورى نان كردنیش ئاوى لێهەڵدەقوڵا [
فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢)
] هەردوو ئاوی ئاسمان و ئاوی زەوی یەكیان گرت بۆ كارێك كە خوای گەورە بڕیاری لەسەر دابوو كە ئەبێ نقوم بن .