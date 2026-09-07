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Tafsir: Al-Qámar 54:12
Al-Qámar
12
54:12
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ١٢
وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًۭا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍۢ قَدْ قُدِرَ ١٢
وَفَجَّرۡنَا
ﱫ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱬ
عُيُونٗا
ﱭ
فَٱلۡتَقَى
ﱮ
ٱلۡمَآءُ
ﱯ
عَلَىٰٓ
ﱰ
أَمۡرٖ
ﱱ
قَدۡ
ﱲ
قُدِرَ
ﱳ
١٢
ﱴ
también hice brotar agua de la tierra y se encontraron las aguas[1], por un mandato que había sido decretado.
1
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na tukapasua ardhi tukatoa chemchemi za maji yanayotoka kwa kasi, yakakutana maji ya mbinguni na maji ya ardhini kuwaangamiza wao kwa vile Alivyowakadiria mwenyezi Mungu, yakiwa ni malipo ya ushirikina wao.