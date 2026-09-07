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Tafsir: Al-Qámar 54:11
Al-Qámar
11
54:11
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ١١
فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍۢ مُّنْهَمِرٍۢ ١١
فَفَتَحۡنَآ
ﱥ
أَبۡوَٰبَ
ﱦ
ٱلسَّمَآءِ
ﱧ
بِمَآءٖ
ﱨ
مُّنۡهَمِرٖ
ﱩ
١١
ﱪ
Entonces abrí las puertas del cielo con un agua torrencial,
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 54:10 hasta 54:11
У меня нет больше сил сражаться с ними. Лишь немногие поверили мне, и нас так мало, что мы не можем противостоять целому народу язычников. Помоги же мне, Господи! В другом кораническом откровении сообщается, что Нух взмолился: «Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя!» (71:26). Аллах ответил на его мольбу и помог ему одолеть язычников. Всевышний сказал: