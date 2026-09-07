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Tafsir: Al-Qámar 54:11
Al-Qámar
11
54:11
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ١١
فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍۢ مُّنْهَمِرٍۢ ١١
فَفَتَحۡنَآ
ﱥ
أَبۡوَٰبَ
ﱦ
ٱلسَّمَآءِ
ﱧ
بِمَآءٖ
ﱨ
مُّنۡهَمِرٖ
ﱩ
١١
ﱪ
Entonces abrí las puertas del cielo con un agua torrencial,
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Tafseer Jalalayn
﴿فَفَتَحۡنَاۤ﴾ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد ﴿أَبۡوَ ٰبَ ٱلسَّمَاۤءِ بِمَاۤءࣲ مُّنۡهَمِرࣲ ١١﴾ مُنْصَبّ انْصِبَابًا شَدِيدًا