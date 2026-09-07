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Tafsir: Al-Qámar 54:10
Al-Qámar
10
54:10
فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ١٠
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌۭ فَٱنتَصِرْ ١٠
فَدَعَا
ﱟ
رَبَّهُۥٓ
ﱠ
أَنِّي
ﱡ
مَغۡلُوبٞ
ﱢ
فَٱنتَصِرۡ
ﱣ
١٠
ﱤ
Entonces [Noé] invocó a su Señor: “¡Me han vencido, Te pido ayuda!”
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Nūḥ akamuomba Mola wake kwamba «mimi ni dhaifu wa kupambana na hawa, basi nisaidie mimi kwa kuwapa mateso yanayotoka kwako kwa kukukanusha wewe.»