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Tafsir: Al-Qámar 54:10
Al-Qámar
10
54:10
فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ١٠
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌۭ فَٱنتَصِرْ ١٠
فَدَعَا
ﱟ
رَبَّهُۥٓ
ﱠ
أَنِّي
ﱡ
مَغۡلُوبٞ
ﱢ
فَٱنتَصِرۡ
ﱣ
١٠
ﱤ
Entonces [Noé] invocó a su Señor: “¡Me han vencido, Te pido ayuda!”
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Tafseer Jalalayn
﴿فَدَعَا رَبَّهُۥۤ أَنِّی﴾ بالفتح أي بأني ﴿مَغۡلُوبࣱ فَٱنتَصِرۡ ١٠﴾