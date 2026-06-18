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Al-Qálam
46
68:46
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٦
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٦
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¿Acaso les reclamas una retribución [a cambio de transmitirles el Mensaje], que se sienten agobiados?
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Au unaomba, ewe Mtume, hawa washirikina ujira wa kidunia kwa kuufikisha ujumbe, hivyo basi wao wakawa wamelazimishwa kubeba mzigo mzito wa gharama?