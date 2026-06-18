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Al-Qálam
43
68:43
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ٤٣
خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ ٤٣
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tendrán la mirada abatida, porque fueron invitados a prosternarse cuando podían [pero no lo hicieron].
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 68:43 hasta 68:44
Воздаяние Аллаха всегда соответствует человеческим деяниям. В мирской жизни нечестивцев призывали поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей, но они сочли это недостойным себя и отказались. А ведь они тогда были в полном здравии, и ничто не заставляло их поступать так. Посему не спрашивай в Судный день об их участи и печальном исходе - на них разгневался Аллах, для них настал час возмездия и они лишились любой возможности исправить содеянное, ибо ни раскаяние, ни мольбы о прощении уже не помогут им. Воистину, это напоминание не может не встревожить сердца и не заставить их опасаться грехов и неповиновения Аллаху.