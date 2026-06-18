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Al-Qálam
43
68:43
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ٤٣
خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ ٤٣
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tendrán la mirada abatida, porque fueron invitados a prosternarse cuando podían [pero no lo hicieron].
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Tafseer Jalalayn
﴿خَـٰشِعَةً﴾ حَال مِنْ ضَمِير يَدْعُونَ أَيْ ذَلِيلَة ﴿أَبۡصَـٰرُهُمۡ﴾ لَا يَرْفَعُونَهَا ﴿تَرۡهَقُهُمۡ﴾ تَغْشَاهُمْ ﴿ذِلَّةࣱۖ وَقَدۡ كَانُوا۟ یُدۡعَوۡنَ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمۡ سَـٰلِمُونَ ٤٣﴾ فَلَا يَأْتُونَ بِهِ بِأَنْ لَا يُصَلُّوا