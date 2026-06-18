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Al-Qálam
42
68:42
يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ٤٢
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢
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El día que se descubra la pierna [divina[1]], manifestándose la gravedad de la situación] y sean invitados a prosternarse, pero no podrán,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.