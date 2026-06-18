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Al-Qálam
41
68:41
ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١
أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١
ﳞ
ﳟ
ﳠ
ﳡ
ﳢ
ﳣ
ﳤ
ﳥ
ﳦ
¿Acaso tienen ídolos [que se lo garantizan]? ¡Traigan a sus ídolos, si es verdad lo que dicen!
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[
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٤١)
] یاخود ئایا شهریكیان بۆ خوای گهوره داناوهو به گومانی خۆیان كه ئهو شهریكانه ئهتوانن له ڕۆژی قیامهتدا پاداشتی ئهمان بدهنهوه وهكو موسڵمانان، دهی ئهگهر ڕاست ئهكهن با شهریكهكانیان بێنن و فریایان بكهون.