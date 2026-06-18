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Al-Qálam
40
68:40
سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠
سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠
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Pregúntales: “¿Quién es el garante de ese pacto?”
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ }
أي: أيهم الكفيل بهذه الدعوى الفاسدة، فإنه لا يمكن التصدر بها، ولا الزعامة فيها.