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Al-Qálam
38
68:38
ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
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en el que eligen lo que les conviene?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (٣٨)
] یاخود ئایا لهو كتابهدا نووسراوهتهوه كه ئێوه له ڕۆژی قیامهتدا خۆتان سهرپشكن حهزو ئارهزوو له چ شتێك بكهن ئهوه ههڵئهبژێرن، ئایا شتی وای تیایه؟ نهخێر لهوێ بهویست و ئارهزوو نیهو به گوێرهی كردهوهی خۆته كه له دونیا كردووته.