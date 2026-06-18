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Al-Qálam
37
68:37
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
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¿Acaso tienen un libro [revelado] al que consultan,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.