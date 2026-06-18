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Al-Qálam
36
68:36
ما لكم كيف تحكمون ٣٦
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦
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¿Qué les pasa? ¿Cómo juzgan así?
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 68:35 hasta 68:36
أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، فساويتم بينهم في الثواب؟