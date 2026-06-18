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Al-Qálam
35
68:35
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥
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¿Acaso iba a tratar por igual a quienes se someten a Dios y a los pecadores?
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
তবে কি আমরা মুসলিমদেরকে (অনুগতদেরকে) অপরাধীদের সমান গণ্য করব ?