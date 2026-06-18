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Al-Qálam
34
68:34
ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ٣٤
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤
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El Señor agraciará a los piadosos con los Jardines de las Delicias.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.