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Al-Qálam
32
68:32
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ٣٢
عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًۭا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ٣٢
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Puede que nuestro Señor nos conceda algo mejor, regresemos a nuestro Señor con esperanza”.
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Tafsir Fathul Majid
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