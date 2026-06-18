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Al-Qálam
32
68:32
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ٣٢
عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًۭا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ٣٢
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Puede que nuestro Señor nos conceda algo mejor, regresemos a nuestro Señor con esperanza”.
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Tafseer Jalalayn
﴿عَسَىٰ رَبُّنَاۤ أَن یُبَدِّلَنَا﴾ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف ﴿خَیۡرࣰا مِّنۡهَاۤ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا رَ ٰغِبُونَ ٣٢﴾ لِيَقْبَل تَوْبَتنَا وَيَرُدّ عَلَيْنَا خَيْرًا مِنْ جَنَّتنَا رُوِيَ أَنَّهُمْ أُبْدِلُوا خَيْرًا مِنْهَا