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Al-Qálam
31
68:31
قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ٣١
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ٣١
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Dijeron: “¡Ay de nosotros! Nos comportamos con mucha arrogancia.
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين )
أي : اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا