Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
68:31
قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ٣١
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ٣١

٣١

Dijeron: “¡Ay de nosotros! Nos comportamos con mucha arrogancia.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.